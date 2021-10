Il polo vaccinale di Vizzolo Predabissi sarà operativo almeno fino a fine anno

Advertising

Giorno_Varese : Il polo di MalpensaFiere da domani si trasforma nel Centro vaccinale 2.0 - PiacenzaSera : Mercoledì #Ikea istituisce un punto vaccinale al polo logistico di #Piacenza - Dalle prime fasi dell’emergenza sani… -

Ultime Notizie dalla rete : polo vaccinale

La Provincia di Sondrio

Vaccinati oggi i primi 50 dipendenti di Amazon Veneto non ancora vaccinati allogistico di San Bellino in provincia di Rovigo, diventato hubdi riferimento per la regione. La campagnapartita ufficialmente il 4 ottobre , al centro Amazon di San Bellino ...Attualmente chiuso, invece, ildi Villa di Tirano. Chiaramente, i poli vaccinali sono attivi a beneficio degli over 80, per ricevere la dose di richiamo, ma anche di tutti coloro che ...Lo conferma Regione Lombardia. L’hub vizzolese, unico rimasto nel Sud-Est Milano, sarà punto di riferimento anche per le terze dosi e le vaccinazioni anti-influenzali Leggi » ...Il vaccino arriva a scuola: debutto questa mattina al polo di Castelsangiovanni per la nuova fase della campagna vaccinale, avviata dall'Ausl di Piacenza.