Gasperini: «Il Milan mi ha fatto una grande impressione» (Di lunedì 4 ottobre 2021) “In mezzo ai due gol del Milan nel primo tempo abbiamo avuto la possibilità di pareggiare. Nella ripresa è venuta un po’ di sfiducia. Il Milan è stato molto bravo a ripartire, si è messa bene per loro e con il passare del tempo è sempre più difficile raddrizzarla. In qualche situazione non siamo stati neanche molto fortunati. E’ un periodo così. Ilicic e Muriel non sono neanche al meglio della condizione. Abbiamo creato molti meno pericoli nel secondo tempo pur avendo più attaccanti”. Così Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, a Dazn, al termine del match perso contro il Milan. “”Gosens e Hateboer? I loro recuperi sono ancora lunghi, si parla ancora di un paio di mesi. Non ci dobbiamo pensare. Abbiamo delle soluzioni. Il cambiamento tattico? Lo possiamo fare in alcune partite”, ha aggiunto. “Con l’Inter è stata ... Leggi su footdata (Di lunedì 4 ottobre 2021) “In mezzo ai due gol delnel primo tempo abbiamo avuto la possibilità di pareggiare. Nella ripresa è venuta un po’ di sfiducia. Ilè stato molto bravo a ripartire, si è messa bene per loro e con il passare del tempo è sempre più difficile raddrizzarla. In qualche situazione non siamo stati neanche molto fortunati. E’ un periodo così. Ilicic e Muriel non sono neanche al meglio della condizione. Abbiamo creato molti meno pericoli nel secondo tempo pur avendo più attaccanti”. Così Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, a Dazn, al termine del match perso contro il. “”Gosens e Hateboer? I loro recuperi sono ancora lunghi, si parla ancora di un paio di mesi. Non ci dobbiamo pensare. Abbiamo delle soluzioni. Il cambiamento tattico? Lo possiamo fare in alcune partite”, ha aggiunto. “Con l’Inter è stata ...

Advertising

AntoVitiello : Gasperini a Dazn: 'Ho visto un #Milan forte, mi ha fatto una grande impressione' - Dando_68 : RT @carmi_ne: E ma Gasperini ha sbagliato le sostituzioni. ?? ?? ?? e ma questo Milan è un mistero logico. ?? ?? ?? e ma stanno overperforma… - gilnar76 : Atalanta #Milan, analisi tattica: come Pioli ha imbrigliato Gasperini #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - furgeTX : RT @RealMarco94: Tre dati interessanti che evidenziano l'intensità del Milan ????: -Rossoneri secondi per PPDA dietro il Torino di Juric ma… - Milannews24_com : #AtalantaMilan, analisi tattica: come Pioli ha imbrigliato Gasperini -