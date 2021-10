Fratelli d’Italia primo partito a Roma. Michetti: “Le periferie hanno votato poco ma bene” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Fratelli d’Italia è il primo partito a Roma e ha avuto un ruolo fondamentale nel trainare la coalizione del centrodestra a sostegno di Michetti. Secondo la III proiezione Swg La7, con una copertura del 37%, a Roma Fdi è il primo partito con il 18%. Il Pd si attesta al 14,8%, con un grande distacco; e il Movimento 5 Stelle è all’11,1%. La coalizione di centrodestra è al 32,9% mentre il candidato sindaco Enrico Michetti si attesta al 31,5%. La Lega si ferma al 6,5%, Forza Italia-Udc al 3,7%; la Lista Michetti è al 2,8%, Rinascimento e Cambiamo all’1,7% e il partito liberale europeo allo 0,2%. Fratelli d’Italia primo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 ottobre 2021)è ile ha avuto un ruolo fondamentale nel trainare la coalizione del centrodestra a sostegno di. Secondo la III proiezione Swg La7, con una copertura del 37%, aFdi è ilcon il 18%. Il Pd si attesta al 14,8%, con un grande distacco; e il Movimento 5 Stelle è all’11,1%. La coalizione di centrodestra è al 32,9% mentre il candidato sindaco Enricosi attesta al 31,5%. La Lega si ferma al 6,5%, Forza Italia-Udc al 3,7%; la Listaè al 2,8%, Rinascimento e Cambiamo all’1,7% e illiberale europeo allo 0,2%....

