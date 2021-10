Facebook | ex manager accusa | “Ha contribuito all’attacco al Congresso I profitti sono più importanti della sicurezza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 ottobre 2021) “Ho visto ripetutamente conflitti di interesse fra quello che era buono per il pubblico e quello per che era buono perogni volta ha scelto quello che era meglio per lei” e per i suoi. Frances Haugen, una ex dipendente del social media, ha spiegato perché ha deciso di diventare una whistleblower – per poi venire allo scoperto – e denunciare la società fondata e diretta da Mark Zuckerberg. Haughen è colei che ha fornito al Wall Street Journal i documenti interni che hanno mostrato uno spaccato finora segreto del social che ha 2,8 miliardi di utenti. Il quotidiano statunitense ha dedicato un’inchiesta a puntate ai contenuti dei documenti forniti dalla Haugen da cui emergono strategie aziendali in profonda contraddizione con quanto invece dichiarato pubblicamente. Nello specificonon ...