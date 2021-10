Elezioni Suppletive: Letta si aggiudica il seggio alla Camera (Di lunedì 4 ottobre 2021) Enrico Letta ha vinto le Elezioni Suppletive del Pd nella circoscrizione 12. I dati non sono ancora completi, ma sono state scrutinate 191 sezioni su 292. L’ex premier e segretario del Pd è in testa con quasi 10 punti di vantaggio su Tommaso Marrocchesi Marzi, candidato del centrodestra. LEGGI ANCHE: Elezioni comunali 2021, exit poll: L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Enricoha vinto ledel Pd nella circoscrizione 12. I dati non sono ancora completi, ma sono state scrutinate 191 sezioni su 292. L’ex premier e segretario del Pd è in testa con quasi 10 punti di vantaggio su Tommaso Marrocchesi Marzi, candidato del centrodestra. LEGGI ANCHE:comunali 2021, exit poll: L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2021 | Aperti i seggi per le elezioni amministrative, suppletive e regionali. Dodici milioni gli elettori… - you_trend : L’affluenza finale (dato definitivo) alle elezioni suppletive del Collegio Uninominale TOSCANA 12 (#SIENA) è del 35,9% #MaratonaYoutrend - you_trend : ?? Aprono ora i seggi in 1.192 comuni italiani per le elezioni amministrative. Si vota anche per le regionali in Cal… - rmm2000 : Letta ha vinto le suppletive a Siena, e tornerà alla Camera (sei anni dopo lo «strappo») - julyette17 : RT @Deputatipd: Un abbraccio e un benvenuto al segretario @EnricoLetta che, con la vittoria alle elezioni suppletive di Siena, entra nella… -