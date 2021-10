Elezioni nel X Municipio, superata l’affluenza del 2017: alle urne il 46,78% dei cittadini (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ostia – Hanno chiuso alle ore 15 di oggi, lunedì 4 ottobre, le urne delle Elezioni amministrative 2021. A Roma, però, non ha votato neppure la metà degli aventi diritto: l’affluenza totale, infatti, si è fermata al 48,76%. Su 2.359.248 iscritti, dunque, hanno votato solo in 1.150.479. E il X Municipio della Capitale non si è distinto per merito: nel complesso, infatti, ha votato solo il 46,78% dei cittadini. Leggi anche Il Dato Elezioni 2021, nel X Municipio affluenza al 34,56%: è una tra le più basse di Roma Un risultato tutto sommato in linea col resto della città, ma che è nettamente superiore a quello registrato durante l’ultima tornata elettorale, che nel 2017 elesse l’attuale giunta municipale: alle ore 23 di ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ostia – Hanno chiusoore 15 di oggi, lunedì 4 ottobre, ledelleamministrative 2021. A Roma, però, non ha votato neppure la metà degli aventi diritto:totale, infatti, si è fermata al 48,76%. Su 2.359.248 iscritti, dunque, hanno votato solo in 1.150.479. E il Xdella Capitale non si è distinto per merito: nel complesso, infatti, ha votato solo il 46,78% dei. Leggi anche Il Dato2021, nel Xaffluenza al 34,56%: è una tra le più basse di Roma Un risultato tutto sommato in linea col resto della città, ma che è nettamente superiore a quello registrato durante l’ultima tornata elettorale, che nelelesse l’attuale giunta municipale:ore 23 di ...

