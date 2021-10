Down Instagram, Facebook e Whatsapp: cosa sta succedendo? Gli ultimi aggiornamenti (Di lunedì 4 ottobre 2021) Un blocco totale dei social network e dei canali di comunicazione legati, quello che si sta verificando in questi minuti in tutta Italia. Dalle 17:30 circa sono iniziate le segnalazioni: “Instagram non funziona”; “Whatsapp non carica”; “Facebook è in Down”. Le segnalazioni arrivano dappertutto: Umbria, Puglia, Toscana, Lazio, Lombardia. Sembra che i server – tutti di proprietà di Zuckerberg – siano scoppiati assieme. Per il momento l’unica tranquillità che possiamo fornirvi è che non si tratta di un problema di connessione e che – soprattutto – non siete gli unici. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 ottobre 2021) Un blocco totale dei social network e dei canali di comunicazione legati, quello che si sta verificando in questi minuti in tutta Italia. Dalle 17:30 circa sono iniziate le segnalazioni: “non funziona”; “non carica”; “è in”. Le segnalazioni arrivano dappertutto: Umbria, Puglia, Toscana, Lazio, Lombardia. Sembra che i server – tutti di proprietà di Zuckerberg – siano scoppiati assieme. Per il momento l’unica tranquillità che possiamo fornirvi è che non si tratta di un problema di connessione e che – soprattutto – non siete gli unici. Seguirannosu Il Corriere della Città.

_vdp___ : RT @kom3roshii: twitter quando lo apro solamente per capire se instagram o whatsapp sono in down #whatsappdown #instagramdown - inlovewithLTx : RT @louis91svn: anche io vorrei fare come instagram e whastapp: andare in down per un paio di minuti senza che nessuno mi rompi il cazzo #i… - R3ADYTORVN : instagram è in down perchè harry styles ha deciso di postare - giuseppecancem3 : #Facebook #instagram e #WhatsApp down, riprendo il mio vecchio Nokia 3310 - hellewings : ma è in down anche instagram? -

Ultime Notizie dalla rete : Down Instagram Facebook, WhatsApp e Instagram down, problemi per i social di Mark Zuckerberg Facebook down, WhatsApp e Instagram down, problemi per i social di Mark Zuckerberg. Crollo improvviso per le tre piattaforme più diffuse tra gli utenti sul web. 'Sorry, something went wrong', è la scritta apparsa su Facebook.

Facebook, WhatsApp e Instagram down: problemi per i social di Mark Zuckerberg Il Messaggero WhatsApp, Instagram e Facebook down: problemi in tutta Italia WhatsApp, Instagram e Facebook down: problemi e segnalazioni in tutta Italia. Gli utenti delle piattaforme di Marc Zuckerberg si spostano su Twitter.

WhatsApp, Facebook e Instagram sono down Da alcuni minuti WhatsApp, Facebook e Instagram sono offline in gran parte d’Italia. In un momento molto particolare, con gli spogli in corso in tantissimi comuni della Penisola, Facebook tira un ...

