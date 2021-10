Culti Milano prosegue l’acquisto di azioni proprie

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 ottobre 2021) (Teleborsa) –, con riferimento al programma di acquisto diavviato in data 22 luglio 2021, ha comunicato di aver acquistato, dal 27 al 30 settembre 2021 compreso, complessivamente 750ordinarie, pari allo 0,024% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario ponderato di 14,467 euro per azione, per un controvalore pari a 10.850,00 euro. Al 4 ottobre, la Società detiene 10.000, pari allo 0,323% del capitale sociale. In Borsa, oggi, frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,68%. (Foto: © Luca Ponti 123RF)