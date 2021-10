Criticare la sentenza non è «lesa maestà» (Di lunedì 4 ottobre 2021) La vicenda ‘Lucano’ e le levate di scudi che da più parti, all’interno della magistratura, si sono subito affacciate contro le critiche alla pesantissima sentenza di condanna pronunciata giovedì scorso, sono scene di un film già visto: la ‘cittadella della magistratura’, sentitasi attaccata e sotto assedio, innalza muri elevati e scava fossati profondi per separarsi dalla ‘civitas’, ripiegando su se stessa davanti alle critiche pubbliche alla sentenza, percepite quasi come ‘lesa maestà’. Eppure, la ‘cittadella’ dimentica che in una democrazia … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 4 ottobre 2021) La vicenda ‘Lucano’ e le levate di scudi che da più parti, all’interno della magistratura, si sono subito affacciate contro le critiche alla pesantissimadi condanna pronunciata giovedì scorso, sono scene di un film già visto: la ‘cittadella della magistratura’, sentitasi attaccata e sotto assedio, innalza muri elevati e scava fossati profondi per separarsi dalla ‘civitas’, ripiegando su se stessa davanti alle critiche pubbliche alla, percepite quasi come ‘’. Eppure, la ‘cittadella’ dimentica che in una democrazia … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

