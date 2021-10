Covid, 1.612 nuovi casi e 37 decessi nelle ultime 24 ore (Di lunedì 4 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nuovo calo dei casi Covid in Italia. E' quanto si evince dai dati del bollettino del ministero della Salute, secondo il quale i nuovi positivi sono 1.612 (rispetto ai 2.968 di ieri). I tamponi processati sono 122.214, con un tasso di positività che si porta all'1,3%. Lieve aumento dei decessi che oggi sono 37 (ieri erano 33). I guariti sono 2.446, gli attualmente positivi sono in calo di 871 unità per un totale di 92.096. Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari sono 3.032 i degenti, in terapia intensiva i pazienti invece sono 437 con 22 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 88.627 persone. L'Emilia Romagna è la prima regione per numero di contagi (244), seguita da Lazio (240) e Sicilia (183). La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nuovo calo deiin Italia. E' quanto si evince dai dati del bollettino del ministero della Salute, secondo il quale ipositivi sono 1.612 (rispetto ai 2.968 di ieri). I tamponi processati sono 122.214, con un tasso di positività che si porta all'1,3%. Lieve aumento deiche oggi sono 37 (ieri erano 33). I guariti sono 2.446, gli attualmente positivi sono in calo di 871 unità per un totale di 92.096. Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari sono 3.032 i degenti, in terapia intensiva i pazienti invece sono 437 con 22ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 88.627 persone. L'Emilia Romagna è la prima regione per numero di contagi (244), seguita da Lazio (240) e Sicilia (183). La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche ...

Advertising

Tele_Nicosia : Covid, 1.612 nuovi casi e 37 decessi nelle ultime 24 ore - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, 1.612 nuovi casi e 37 decessi nelle ultime 24 ore - - fisco24_info : Covid oggi Italia, 1.612 contagi e 37 morti: bollettino 4 ottobre: Numeri del Coronavirus in Italia, regione per re… - CiccioniSe : RT @rtl1025: ?? Sono 1.612 i positivi ai test #Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della #Salute. Ieri erano… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Nuovo calo dei casi Covid in Italia. E’ quanto si evince dai dati del bollettino del ministero d… -