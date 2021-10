Coronavirus, i dati – 1.612 casi con 122mila tamponi: tasso di positività all’1,3%. Tornano a salire i ricoveri. Altre 37 vittime (Di lunedì 4 ottobre 2021) Diminuiscono nettamente, come di consueto durante le rilevazioni del weekend, i nuovi positivi in Italia registrati nelle ultime 24 ore. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono infatti 1.612 i nuovi casi, contro i 2.968 di ieri. Questo, però, a fronte di un numero nettamente inferiore dei tamponi effettuati: sono stati 122.214 i test svolti nell’ultima giornata, contro i 285.960 delle 24 ore precedenti. Tanto che il tasso di positività cresce, passando dall’1% di ieri all’1,3% di oggi. Lieve aumento anche nel numero delle vittime: sono 37 quelle registrate oggi, contro le 33 di ieri. Sono invece 2.446 le persone che sono state dimesse dagli ospedali o che sono guarite nell’ultima giornata. Un numero che favorisce il calo degli attualmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Diminuiscono nettamente, come di consueto durante le rilevazioni del weekend, i nuovi positivi in Italia registrati nelle ultime 24 ore. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono infatti 1.612 i nuovi, contro i 2.968 di ieri. Questo, però, a fronte di un numero nettamente inferiore deieffettuati: sono stati 122.214 i test svolti nell’ultima giornata, contro i 285.960 delle 24 ore precedenti. Tanto che ildicresce, passando d% di ieri,3% di oggi. Lieve aumento anche nel numero delle: sono 37 quelle registrate oggi, contro le 33 di ieri. Sono invece 2.446 le persone che sono state dimesse dagli ospedali o che sono guarite nell’ultima giornata. Un numero che favorisce il calo degli attualmente ...

