Comunali | a Pontremoli vince ancora un Ferri | il sindaco è fratello del deputato di Iv Cosimo e figlio di Enrico | il ministro dei 110 all’ora

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 ottobre 2021)dopo, dopo. A– in provincia di Massa Carrara –Jacopo Maria, alla guida di una lista civica di centrodestra, “Cara Puntremal”, benedetta da Italia Viva, non fosse altro perché il neoè ildiMaria, magistrato erenziano, oltre che ex sottosegretario e membro togato del Csm. Entrambi sono figli di, storico esponente del Psdi,oggi ricordato come il “dei 110” perché dadei Lavori pubblici nel 1988 impose il nuovo limite in autostrada.fudi ...