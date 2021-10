Chi è Mia Ceran? Età, stato sentimentale e curiosità (Di lunedì 4 ottobre 2021) Cenni biografici su Mia Ceran, conduttrice di “Quelli del lunedì”, su Raidue, insieme a Luca e Paolo. Va in onda a partire da questa sera, su Rai 2, “Quelli che il lunedì”, versione serale di “Quelli che il calcio”, condotta da Mia Ceran con Luca e Paolo. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sulla giornalista e conduttrice. Mia Ceran è nata Treviri, nella Repubblica Federale di Germania, il 15 novembre 1986. Figlia di padre tedesco di professione dentista e madre bosniaca, di professione giornalista, è cresciuta fino all’età di 13 anni negli Stati Uniti d’America, per poi trasferirsi a Roma. Ha conseguito il “bachelor’s degree” in Business Administration presso la “John Cabot University” di Roma. Grazie ai suoi studi, parla correttamente cinque lingue. Dopo uno stage alla sede romana della CNN, collabora con Mediaset per “Matrix” e ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 4 ottobre 2021) Cenni biografici su Mia, conduttrice di “Quelli del lunedì”, su Raidue, insieme a Luca e Paolo. Va in onda a partire da questa sera, su Rai 2, “Quelli che il lunedì”, versione serale di “Quelli che il calcio”, condotta da Miacon Luca e Paolo. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sulla giornalista e conduttrice. Miaè nata Treviri, nella Repubblica Federale di Germania, il 15 novembre 1986. Figlia di padre tedesco di professione dentista e madre bosniaca, di professione giornalista, è cresciuta fino all’età di 13 anni negli Stati Uniti d’America, per poi trasferirsi a Roma. Ha conseguito il “bachelor’s degree” in Business Administration presso la “John Cabot University” di Roma. Grazie ai suoi studi, parla correttamente cinque lingue. Dopo uno stage alla sede romana della CNN, collabora con Mediaset per “Matrix” e ...

