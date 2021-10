Cashback addio? Non ci credete | grandissima novità in arrivo per tutti

Advertising

formichenews : #Cashback, meglio un bell’addio o una minestra riscaldata? L'analisi di Ludovico Adorno ?? - anitaelaura : Presto a dire addio... che gli anziani li vogliono sempre in mano i soldi. Comunque sapete bene con il ricatto sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback addio

Inews24

Infine, ma anche qui siamo nel campo delle indiscrezioni, dal prossimo anno potremmo direal super bonus: il premio da 1.500 euro a favore dei primi 100 mila partecipanti che ...Bonuse novità: non èdefinitivo La sospensione del bonus, come sappiamo, è arrivata a mezzo del Decreto - legge numero 99 datato 30 giugno 2021 che, di fatto, ha ...Cashback addio? Non ci credete, il governo sta lavorando per riproporlo presto e si prospetta una grandissima novità in arrivo per tutti ...A gennaio del prossimo anno dovrebbe riprendere, secondo programmazione, il cashback. Il programma, infatti era previsto per tutto il 2021 e 2022. Dopo i primi sei mesi del 2021 per, sono state riscon ...