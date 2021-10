Amministrative: Napoli (Ci), 'per centrodestra crisi profonda', Lega e Fdi inadeguati' (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Per il centrodestra si profila una sconfitta politica molto più netta di quanto non dica la pur netta sconfitta elettorale. Uno schieramento fossilizzato e dominato da velleità sovraniste e populiste non potrà mai aspirare al governo dell'Italia proprio nella stagione di maggiore respiro della solidarietà europea. I dati elettorali del voto amministrativo sono soltanto la manifestazione di una crisi molto più profonda che riguarda il centrodestra: è l'inadeguatezza delle politiche messe in campo, la distanza siderale che separa Lega e Fratelli d'Italia dalle destre liberali e moderate che trovano ascolto e consensi negli altri Paesi europei". Lo afferma Osvaldo Napoli, deputato di Coraggio Italia. "Sono tutti motivi -aggiunge- su cui sarà bene riflettere e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Per ilsi profila una sconfitta politica molto più netta di quanto non dica la pur netta sconfitta elettorale. Uno schieramento fossilizzato e dominato da velleità sovraniste e populiste non potrà mai aspirare al governo dell'Italia proprio nella stagione di maggiore respiro della solidarietà europea. I dati elettorali del voto amministrativo sono soltanto la manifestazione di unamolto piùche riguarda il: è l'inadeguatezza delle politiche messe in campo, la distanza siderale che separae Fratelli d'Italia dalle destre liberali e moderate che trovano ascolto e consensi negli altri Paesi europei". Lo afferma Osvaldo, deputato di Coraggio Italia. "Sono tutti motivi -aggiunge- su cui sarà bene riflettere e ...

Advertising

repubblica : I risultati delle elezioni comunali in diretta. Exit poll: al centrosinistra Milano, Napoli e Bologna al primo turn… - repubblica : Elezioni, urne chiuse. Gli exit poll: testa a testa Michetti-Gualtieri a Roma (26-30%), al centrosinistra al primo… - repubblica : Proiezioni: centrosinistra al primo turno a Milano, Napoli, Bologna, avanti a Torino. Incertezza a Roma. Calabria a… - SocialCensorsh1 : Astensione record in risposta al #governo del #greenPass #obbligatorio senza #opposizione #astensione 45,31%… - MagoDelleFiabe : Ohibò...Crollo della partecipazione - Uno su due non ha votato -