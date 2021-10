Advertising

ilriformista : Il prefetto Morcone, esperto di immigrazione, boccia la condanna contro #MimmoLucano: “Sanzionare così delle irrego… - TV7Benevento : Amministrative: Boccia, 'primi risultati confortano, molto soddisfatti'... - TV7Benevento : Amministrative: Boccia, 'Pd primo partito in tutte le città e probabilmente anche in Calabria'... - AgenziaASI : Amministrative: Boccia, violenze inaccettabili. Politica unita condanni i gravi atti contro Di Stasio, De Pirro e A… - AngelaAngelmi : RT @ilriformista: Il prefetto Morcone, esperto di immigrazione, boccia la condanna contro #MimmoLucano: “Sanzionare così delle irregolarità… -

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative Boccia

Così Matteo Salvini allo speciale Tg1 sulle, invitando il centrodestra a "scegliere ...: 'Massima unità centrosinistra premia' - "I risultati che stanno arrivando ci confortano, ......acceso le polemiche e infiammato le ultime ore della campagna elettorale per le. Il ... da tutte le forze politiche unite', commenta Francesco(Pd), responsabile nazionale Enti ...Il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè in una intervista al Giornale di Sicilia boccia la candidatura di Orlando a governatore. E per le Comunali 2022 lancia Giulio Tantillo.Schiaffi e pugni a un candidato del Movimento 5 Stelle al consiglio comunale di Nardò da parte di un sostenitore del sindaco uscente Pippi Mellone. Così la vigilia delle amministrative in Puglia si tr ...