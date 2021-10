“Vieni qui a dirlo” Koulibaly si scaglia contro un tifoso, l’accaduto! (Di domenica 3 ottobre 2021) Clamoroso episodio al termine di Fiorentina – Napoli, Koulibaly è stato vittima di insulti razzisti e si è scagliato contro i tifosi viola! Dopo la vittoria per 1-2 i giocatori del Napoli stavano rientrando negli spogliatoi. Quando Osimhen, Anguissa e Koulibaly hanno iniziato a ricevere fischi e insulti razzisti da parte dei tifosi della Fiorentina. Il fatto è stato riportato da Alessio De Giuseppe durante il post partita di DAZN. Secondo quanto riportato dal giornalista Anguissa e Osimhen sono usciti sorridendo, con l‘attaccante che ironicamente avrebbe detto: “Continuate, continuate“. Koulibaly insulti razzisti Il difensore invece dopo aver finito l’intervista con DAZN ha sentito la parola “scimmia” da parte di un tifoso. A qual punto ... Leggi su rompipallone (Di domenica 3 ottobre 2021) Clamoroso episodio al termine di Fiorentina – Napoli,è stato vittima di insulti razzisti e si ètoi tifosi viola! Dopo la vittoria per 1-2 i giocatori del Napoli stavano rientrando negli spogliatoi. Quando Osimhen, Anguissa ehanno iniziato a ricevere fischi e insulti razzisti da parte dei tifosi della Fiorentina. Il fatto è stato riportato da Alessio De Giuseppe durante il post partita di DAZN. Secondo quanto riportato dal giornalista Anguissa e Osimhen sono usciti sorridendo, con l‘attaccante che ironicamente avrebbe detto: “Continuate, continuate“.insulti razzisti Il difensore invece dopo aver finito l’intervista con DAZN ha sentito la parola “scimmia” da parte di un. A qual punto ...

CarloCalenda : Maschio, qui sono 341 giorni che andiamo in ogni quartiere di Roma. Tu ci vieni da due settimane a prendere in giro… - GoalItalia : Vergogna dopo #FiorentinaNapoli: Koulibaly, Anguissa e Osimhen insultati con ululati razzisti, 'Scimmia? Vieni qui… - Yavonz15 : RT @MarcoGiordano6: “Hai detto scimmia a me? Vieni qui a dirmelo”: @kkoulibaly26 grazie di esistere, a questi bastardi bisogna rispondere.… - tinivicamyloves : RT @MarcoGiordano6: “Hai detto scimmia a me? Vieni qui a dirmelo”: @kkoulibaly26 grazie di esistere, a questi bastardi bisogna rispondere.… - Tri_nity79 : RT @Napoli_Report: #Osimhen e #Anguissa stavano uscendo dal campo e sono stati fatti i soliti ululati di matrice razzista. I due hanno risp… -