Roma, incendio sul Tevere: crolla tra le fiamme il ponte dell’Industria (Di domenica 3 ottobre 2021) Roma – Un incendio a Roma ha devastato il ponte dell’Industria, nella zona tra Ostiense e Marconi. Le fiamme hanno divorato la struttura e alcune parti del ‘ponte di ferro’ sono crollate. Come riferiscono fonti dei vigili del fuoco, non risulterebbero persone coinvolte. Le fiamme sono state spente attorno all’una di notte. Nella zona, l’interruzione della corrente e della fornitura idrica ha interessato almeno 180 famiglie residenti. Il rogo, come hanno scritto i vigili del fuoco su Twitter, ha riguardato “vegetazione e alcuni ricoveri di fortuna” e ha interessato il sistema di tubazioni elettriche e del gas poste sulla parte laterale del ponte. “L’incendio, che ha provocato il crollo del corridoio dei ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 3 ottobre 2021)– Unha devastato il, nella zona tra Ostiense e Marconi. Lehanno divorato la struttura e alcune parti del ‘di ferro’ sonote. Come riferiscono fonti dei vigili del fuoco, non risulterebbero persone coinvolte. Lesono state spente attorno all’una di notte. Nella zona, l’interruzione della corrente e della fornitura idrica ha interessato almeno 180 famiglie residenti. Il rogo, come hanno scritto i vigili del fuoco su Twitter, ha riguardato “vegetazione e alcuni ricoveri di fortuna” e ha interessato il sistema di tubazioni elettriche e del gas poste sulla parte laterale del. “L’, che ha provocato il crollo del corridoio dei ...

Advertising

emergenzavvf : ?? #Roma, #incendio Ponte dell’Industria, fiamme spente dai #vigilidelfuoco. L’#incendio ha interessato principalmen… - emergenzavvf : ?? #Roma, #incendio Ponte dell’Industria. Prosegue il lavoro delle squadre dei #vigilidelfuoco per la messa in sicur… - Corriere : Roma, incendio sul Tevere: crolla una parte del Ponte dell’Industria - Straccia2 : RT @angelo8812: Ma chi sta accusando l'amministrazione Raggi per questo incendio, esattamente di che malattia soffre? #pontediferro #incedi… - Homers_howl : RT @fratotolo2: Aggiornamento incendio del ponte di Ferro a #Roma: secondo i Vigili de fuoco, la causa dell’incendio sarebbe di un accampam… -