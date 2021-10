Programma Olimpiadi Pechino 2022: gli orari, le gare e le finali giorno per giorno (Di domenica 3 ottobre 2021) Il Programma, gli orari, le gare e le finali giorno per giorno delle Olimpiadi invernali che si disputeranno a Pechino dal 2 al 20 febbraio 2022. La cerimonia di apertura è prevista per venerdì 4 quando si accenderà la fiamma a cinque cerchi e l’Italia vuole essere protagonista in tutte le discipline. Di seguito il Programma dettagliato, con gli orari rigorosamente in italiano, di questa edizione olimpica davvero da non perdere. MERCOLEDI 2 FEBBRAIOOre 13:05 – CURLING doppio misto (sessione 1, 4 partite) GIOVEDÌ 3 FEBBRAIOOre 2:05 – CURLING doppio misto (sessione 2, 4 partite) Ore 7:05 – CURLING doppio misto (sessione 3, 4 partite) Ore 11:00 – FREESTYLE femminile ... Leggi su sportface (Di domenica 3 ottobre 2021) Il, gli, lee leperdelleinvernali che si disputeranno adal 2 al 20 febbraio. La cerimonia di apertura è prevista per venerdì 4 quando si accenderà la fiamma a cinque cerchi e l’Italia vuole essere protagonista in tutte le discipline. Di seguito ildettagliato, con glirigorosamente in italiano, di questa edizione olimpica davvero da non perdere. MERCOLEDI 2 FEBBRAIOOre 13:05 – CURLING doppio misto (sessione 1, 4 partite) GIOVEDÌ 3 FEBBRAIOOre 2:05 – CURLING doppio misto (sessione 2, 4 partite) Ore 7:05 – CURLING doppio misto (sessione 3, 4 partite) Ore 11:00 – FREESTYLE femminile ...

