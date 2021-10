Parigi-Roubaix 2021, le pagelle: Sonny Colbrelli incommensurabile. Gianni Moscon vincitore morale. Italia super! (Di domenica 3 ottobre 2021) pagelle Parigi-Roubaix 2021 Sonny Colbrelli, voto 10 e lode: una stagione straordinaria, condita da un successo leggendario. Di meglio non poteva fare. La danza della pioggia ha funzionato, il meteo gli ha fatto un favore, ma tutto il resto lo ha fatto il Cobra con testa, cuore e gambe. Sin dal mattino si era capito che fosse la sua giornata, non ha mai lasciato spazio ai rivali, ha sempre fatto corsa di testa, anche con una tattica eccellente. Sul finale con grinta ha rinforzato l’attacco e, in una volata da ricordare per sempre, non ha lasciato nessuno scampo. Gianni Moscon, voto 9: è tornato il Moscon che tutti ricordavano. Va all’attacco sin dai primi chilometri e, a mano a mano, alza l’andatura, staccando tutti i compagni ... Leggi su oasport (Di domenica 3 ottobre 2021), voto 10 e lode: una stagione straordinaria, condita da un successo leggendario. Di meglio non poteva fare. La danza della pioggia ha funzionato, il meteo gli ha fatto un favore, ma tutto il resto lo ha fatto il Cobra con testa, cuore e gambe. Sin dal mattino si era capito che fosse la sua giornata, non ha mai lasciato spazio ai rivali, ha sempre fatto corsa di testa, anche con una tattica eccellente. Sul finale con grinta ha rinforzato l’attacco e, in una volata da ricordare per sempre, non ha lasciato nessuno scampo., voto 9: è tornato ilche tutti ricordavano. Va all’attacco sin dai primi chilometri e, a mano a mano, alza l’andatura, staccando tutti i compagni ...

