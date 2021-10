Nuovi asfalti high-tech: ecologici, luminosi e in grado di ricaricare le batterie (Di domenica 3 ottobre 2021) Un futuro nel quale perfino le strade di tutto il mondo possono essere ecosostenibili e altamente tech. Può suonare strano, invece nei posti più disparati del mondo, si sta andando proprio in questa direzione. asfalto tech, gli esperimenti in Indiana, ma non solo (irishtimes)Utilizzare il cemento magnetico per caricare la batteria di un veicolo, naturalmente elettrico, mentre ci passa sopra. E’ l’ultima frontiera che sta prendendo piedi. Con esperimenti in India, Polonia e, naturalmente negli Stati Uniti. Il dipartimento dei trasporti dello stato dell’Indiana, nel Midwest americano nello specifico, ha dato vita a dei test in collaborazione la società specializzata tedesca Magment e con il Dipartimento di Ingegneria Elettronica della locale Purdue University. I test riguardano di uno speciale cemento stradale le cui particelle ... Leggi su computermagazine (Di domenica 3 ottobre 2021) Un futuro nel quale perfino le strade di tutto il mondo possono essere ecosostenibili e altamente. Può suonare strano, invece nei posti più disparati del mondo, si sta andando proprio in questa direzione. asfalto, gli esperimenti in Indiana, ma non solo (irishtimes)Utilizzare il cemento magnetico per caricare la batteria di un veicolo, naturalmente elettrico, mentre ci passa sopra. E’ l’ultima frontiera che sta prendendo piedi. Con esperimenti in India, Polonia e, naturalmente negli Stati Uniti. Il dipartimento dei trasporti dello stato dell’Indiana, nel Midwest americano nello specifico, ha dato vita a dei test in collaborazione la società specializzata tedesca Magment e con il Dipartimento di Ingegneria Elettronica della locale Purdue University. I test riguardano di uno speciale cemento stradale le cui particelle ...

