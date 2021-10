"Non riesco a guardarla". Dalla Chiesa clamorosa sulla Palombelli: tutto in diretta tv (Di domenica 3 ottobre 2021) Onesta, senza filtri, sincera, dritta al punto: questo è stata Barbara Palombelli ospite a Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin sabato 2 ottobre. La conduttrice di Forum dice la sua a tutto campo, compresa la recente polemica che la ha colpita per le parole sul femminicidio. "Quando un giornalista non riesce a farsi capire deve scusarsi e io l'ho fatto, ma io credo che i principi e la libertà di pensiero debbano essere difesi - ha spiegato a tal proposito -. Io so difendermi ma giovani ragazze e ragazzi sono massacrati da queste aggressioni simile alla mia. Estrapolare un particolare Dalla vita di una persona e montarci un caso è qualcosa che mi ha ferito. Io sono serena, ma quello che mi è successo deve far riflettere. Oggi direi che del femminicidio mi interessa sapere il prima, se queste donne ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 ottobre 2021) Onesta, senza filtri, sincera, dritta al punto: questo è stata Barbaraospite a Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin sabato 2 ottobre. La conduttrice di Forum dice la sua acampo, compresa la recente polemica che la ha colpita per le parole sul femminicidio. "Quando un giornalista non riesce a farsi capire deve scusarsi e io l'ho fatto, ma io credo che i principi e la libertà di pensiero debbano essere difesi - ha spiegato a tal proposito -. Io so difendermi ma giovani ragazze e ragazzi sono massacrati da queste aggressioni simile alla mia. Estrapolare un particolarevita di una persona e montarci un caso è qualcosa che mi ha ferito. Io sono serena, ma quello che mi è successo deve far riflettere. Oggi direi che del femminicidio mi interessa sapere il prima, se queste donne ...

