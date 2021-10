Netflix aumenta il costo degli abbonamenti | il rialzo per due tariffe su tre Ecco come cambieranno

(Di domenica 3 ottobre 2021)hato i prezzi dei suoi. Il colosso dello streaming dal 2 ottobre ha rivisto alle proprieper due piani su tre per i nuovi iscritti. E il rincaro toccherà presto anche i vecchi abbonati. Gli aumenti non toccano il piano base: resta la tariffa base a 7,99 euro al mese, quella, per intenderci, che permette di vedere film e serie da un dispositivo e senza Hd. Mentre i prezzi lieviteranno per gli altri due piani tariffari. L’abbonamento Standard che permette di vedere lo streaming da due dispositivi in contemporanea con una qualità Hd, oggi a 11,99 euro, passa a 12,99 euro al mese, mentre il Premium, che offre quattro dispositivi fruibili contemporaneamente e una visione in 4kdi ben 2 euro, passando dai 15,99 euro previsti fino a ieri a ...

il prezzo degli abbonamentie ad annunciarlo è stata la stessa azienda mediante un messaggio inviato agli utenti. Per la tv in streaming, i rincari derivano dalle migliorie che l'...Alessio Lana per www.corriere.itDa oggi, 2 ottobre,i prezzi dei suoi abbonamenti Standard e Premium. Il primo, che prevedere lo streaming a 2 dispositivi in contemporanea e qualità HD passa così da 11,99 a 12,99 ...