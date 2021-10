MotoGP Austin: trionfa Marc Marquez, Bagnaia 3° posto (Di domenica 3 ottobre 2021) MotoGP Austin, nella quart’ultima gara del campionato della top class delle due ruote, vince Marc Marquez con Honda, al termine di una corsa dominata fin dalla prima curva. Dietro di lui arrivano Fabio Quartararo con la Yamaha e Francesco Bagnaia su Ducati. La cronaca della MotogGP Austin Francesco Bagnaia perde subito la prima posizionato, passato prima da Marc Marquez e poi da Fabio Quartararo. Nel corso del pèrimo giro, poi, anche Alex Rins trova il modo di mettersi dietro il pilota Ducati, che scende in quarta piazza. Durante il secondo giro, fa bene Jorge Martin, che mette nel mirino Bagnaia e lo passa, prendendosi il quarto posto. Al termine del terzo passaggio, dunque, nelle prime ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 ottobre 2021), nella quart’ultima gara del campionato della top class delle due ruote, vincecon Honda, al termine di una corsa dominata fin dalla prima curva. Dietro di lui arrivano Fabio Quartararo con la Yamaha e Francescosu Ducati. La cronaca della MotogGPFrancescoperde subito la prima posizionato, passato prima dae poi da Fabio Quartararo. Nel corso del pèrimo giro, poi, anche Alex Rins trova il modo di mettersi dietro il pilota Ducati, che scende in quarta piazza. Durante il secondo giro, fa bene Jorge Martin, che mette nel mirinoe lo passa, prendendosi il quarto. Al termine del terzo passaggio, dunque, nelle prime ...

