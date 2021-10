LIVE Olimpia Milano-Trento 93-72, Serie A basket in DIRETTA: netta vittoria dell’Olimpia, trascinata da Shields e Moraschini! (Di domenica 3 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:25 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE per il match tra Milano e Trento. Grazie a tutti voi per averci seguito, una buona serata e un saluto sportivo! 19:20 Trento ha provato a rimanere in partita per quanto possibile, salvo poi subire la veemente reazione di Milano senza riuscire più a rientrare e a ricucire il passivo nel punteggio. Diversi sono i giocatori in doppia cifra per i trentini: Reynolds (15 punti), Bradford (13 punti), Flaccadori (12 punti) e Williams (10 punti). 19:15 Continua il trend positivo degli uomini biancorossi di Messina, che dopo aver battuto Napoli alla prima di campionato si ripetono sconfiggendo anche Trento al Forum di Assago. Nel mezzo tra i due match di ... Leggi su oasport (Di domenica 3 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:25 Termina qui la nostraper il match tra. Grazie a tutti voi per averci seguito, una buona serata e un saluto sportivo! 19:20ha provato a rimanere in partita per quanto possibile, salvo poi subire la veemente reazione disenza riuscire più a rientrare e a ricucire il passivo nel punteggio. Diversi sono i giocatori in doppia cifra per i trentini: Reynolds (15 punti), Bradford (13 punti), Flaccadori (12 punti) e Williams (10 punti). 19:15 Continua il trend positivo degli uomini biancorossi di Messina, che dopo aver battuto Napoli alla prima di campionato si ripetono sconfiggendo ancheal Forum di Assago. Nel mezzo tra i due match di ...

