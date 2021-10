LIVE - Fiorentina - Napoli 1-1: Lozano risponde a Quarta e regala il pareggio agli azzurri (Di domenica 3 ottobre 2021) Cari lettori di SpazioNapoli benvenuti alla diretta testuale della sfida di Serie A tra Fiorentina e Napoli. Gli uomini di Italiano vogliono continuare a stupire in questo avvio di stagione, mentre Spalletti vuole tornare a vincere dopo il passo falso in Europa League per restare in vetta a punteggio pieno in campionato. Le formazioni ufficiali Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano. Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti. Gli aggiornamenti Tweets by sscNapoli Leggi su spazionapoli (Di domenica 3 ottobre 2021) Cari lettori di Spaziobenvenuti alla diretta testuale della sfida di Serie A tra. Gli uomini di Italiano vogliono continuare a stupire in questo avvio di stagione, mentre Spalletti vuole tornare a vincere dopo il passo falso in Europa League per restare in vetta a punteggio pieno in campionato. Le formazioni ufficiali(4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano.(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Zielinski;, Osimhen, Insigne. All. Spalletti. Gli aggiornamenti Tweets by ssc

