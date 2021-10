Fiorentina-Napoli 1-2 | la genialata di Spalletti sul gol di Rrahmani

(Di domenica 3 ottobre 2021)chiama lo schema sulla punizione che ha portatoal gol del 2-1 con il quale gli azzurri chiudono la gara.SULuciano, allenatore del, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria degli azzurri sul campo della: “Non è facile quando trovi squadre che giocano uomo contro uomo, in quelle situazioni fatichiamo ancora fisicamente, però davanti abbiamo giocatori veloci e difficili da prendere. Le cinque sostituzioni allungano la vita alle partite, perché poi a volte non basta neanche il 2-0. Quindi se le usi bene possono diventare un bel vantaggio. Però nel secondo tempo non abbiamo servito bene Mertens e Petagna, non abbiamo chiuso ...

Fiorentina-Napoli 1-2

FIRENZE - " Rispetto a quanto fatto con l'Inter, stasera, non meritavamo di perdere ". Parola di Vincenzo Italiano , a Dazn , dopo la sconfitta casalinga dellacon il. " Sono contento della prestazione e della grande prova della mia squadra, meritavamo di più ed è stato un peccato non portare a casa i tre punti. Baricentro basso nei ...CALCIO Pagelle Roma - Empoli SERIE A1 - 2 SERIE A Roma - Empoli, le foto della settima giornata di campionato CALCIO Roma, Zaniolo e Mkhitaryan in campo contro l'Empoli ROMA ...“Partita perfetta? Non direi perché abbiamo preso un gol che poi ci ha fatto reagire ancora una volta. Questo non deve succedere più, poi per il resto penso che abbiamo controllato la partita, perché ..."Prima del gol hai il predominio su tutto, abbiamo fatto gol e abbiamo concesso qualche situazione ai loro centrocampisti".