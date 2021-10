Ecco perché il certificato elettorale va abolito | un' attesa lunga 22 anni

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 ottobre 2021) Premettiamo che da avvizziti lupi di redazione di un giornale nativo cartaceo, noi siamo fortemente per la carta. La adoriamo, la carezziamo, ne pesiamo la grammatura, esaliamo per ogni foglio, tavola, coriandolo, moti d'affetto e finanche di poesia ("chiami i ricordi col loro nome/volta la carta e finisci in gloria", cantava Fabrizio De Andrè). Però, diamine, la carta obbligatoria del nostroè quanto di più anacronistico, oggi, la nostra burocrazia possa produrre. Mentre ci stiamo per infilare nelle urne delle elezioni amministrative, l'uso incongruo della tessera necessaria al voto torna in tutta la sua prepotenza. Essa resta una delle ultime invalicabili frontiere della burocrazia. L'AgCom e il Garante della Privacy mettevano in guardia: «La cartacea non basta. Per tutelare la privacy è indispensabile una carta ...