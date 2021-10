Commisso sia coerente, faccia l’americano: allontani i razzisti dallo stadio di Firenze (Di domenica 3 ottobre 2021) Rocco Commisso ha l’occasione per mostrare che l’arrivo di capitali americani nel nostro campionato è anche un’occasione culturale. Stasera – come altre volte peraltro – Firenze si è resa protagonista di un episodio vergognoso: gli ululati razzisti nei confronti di Osimhen Anguissa e Koulibaly con Koulibaly che ha reagito dopo aver ascoltato la parola scimmia. Già durante il riscaldamento c’erano stati i cori “lavali col fuoco”. Prima del match Commisso – che evidentemente non conosce gli usi e costumi fiorentini – aveva chiesto una prova di civiltà al proprio pubblico. Ormai siamo al punto che c’è bisogno di prove. «Con il Napoli facciamo i bravi, per essere rispettati dobbiamo prima rispettare». Purtroppo il pubblico non ha superato l’esame. E adesso Commisso deve mostrarsi ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 ottobre 2021) Roccoha l’occasione per mostrare che l’arrivo di capitali americani nel nostro campionato è anche un’occasione culturale. Stasera – come altre volte peraltro –si è resa protagonista di un episodio vergognoso: gli ululatinei confronti di Osimhen Anguissa e Koulibaly con Koulibaly che ha reagito dopo aver ascoltato la parola scimmia. Già durante il riscaldamento c’erano stati i cori “lavali col fuoco”. Prima del match– che evidentemente non conosce gli usi e costumi fiorentini – aveva chiesto una prova di civiltà al proprio pubblico. Ormai siamo al punto che c’è bisogno di prove. «Con il Napolimo i bravi, per essere rispettati dobbiamo prima rispettare». Purtroppo il pubblico non ha superato l’esame. E adessodeve mostrarsi ...

Commisso sia coerente, faccia l'americano: allontani i razzisti dallo stadio di Firenze - ilNapolista

