Camera di Commercio Italiana in Cile, missione d'affari a Salerno (Di domenica 3 ottobre 2021) Lunedì 27 settembre si è svolto a Salerno un importante incontro tra imprese organizzato da Nicola Carrano, amministratore di Be Trade, società di consulenza per l'internazionalizzazione, in collaborazione con Vincenzo Vitiello, amministratore delegato di WiCode, per favorire l'internazionalizzazione delle imprese campane nel territorio sudamericano. L'incontro, svoltosi presso la sede dell'associazione Salernitani Doc, presieduta da Massimo Staglioli, ha visto la presenza del Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana in Cile (CCIE Cile) Olivier Lunghini. Dopo la Country Presentation da parte del S. G. Lunghini, che ha illustrato la scheda del Paese e le opportunità in loco, l'incontro è proseguito con una sessione di incontri tra aziende di vari settori.

