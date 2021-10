Badminton, Sudirman Cup 2021: la Cina vince il torneo, sconfitto il Giappone (Di domenica 3 ottobre 2021) Cala il sipario sulla Sudirman Cup 2021, il più importante torneo a squadre al mondo del Badminton che può essere paragonabile ai Mondiali. Non sono mancate le emozioni in quel di Vantaa (Finlandia), la sede della manifestazione che ci ha tenuto compagnia per tutta la settimana. La Cina, dopo aver abbattuto la Corea in semifinale, vince il torneo con forza sul Giappone. Il doppio maschile cinese composto da Ji Ting/Hao Dong Zhou ha iniziato nel migliore dei modi la finale imponendosi per 3 a 1 (21-17/14-21/21-16) sui rivali Takuro Hoki/Yugo Kobayashi. I nipponici hanno subito risposto agli avversari con Akane Yamaguchi (singolo femminile). L’atleta ha conquistato il match con un netto 2 a 0 (21-19/21-16) su Yu Fei Chen. Il match decisivo è stato il ... Leggi su oasport (Di domenica 3 ottobre 2021) Cala il sipario sullaCup, il più importantea squadre al mondo delche può essere paragonabile ai Mondiali. Non sono mancate le emozioni in quel di Vantaa (Finlandia), la sede della manifestazione che ci ha tenuto compagnia per tutta la settimana. La, dopo aver abbattuto la Corea in semifinale,ilcon forza sul. Il doppio maschile cinese composto da Ji Ting/Hao Dong Zhou ha iniziato nel migliore dei modi la finale imponendosi per 3 a 1 (21-17/14-21/21-16) sui rivali Takuro Hoki/Yugo Kobayashi. I nipponici hanno subito risposto agli avversari con Akane Yamaguchi (singolo femminile). L’atleta ha conquistato il match con un netto 2 a 0 (21-19/21-16) su Yu Fei Chen. Il match decisivo è stato il ...

