Atalanta Milan, parla Morfeo: «Ecco chi preferisco tra Pessina e Brahim Diaz» (Di domenica 3 ottobre 2021) Domenico Morfeo, ex centrocampista di Milan e Atalanta, in un’ intervista a la Gazzeta dello Sport ha detto la sua sulla sfida di questa sera Domenico Morfeo, ex centrocampista di Milan e Atalanta, in un’ intervista a La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulla sfida di questa sera al Gewiss Stadium, con un focus specifico su Brahim Diaz e Matteo Pessina. Ecco le sue parole: Brahim Diaz E Pessina – «Sono due giocatori molto diversi. Pessina è molto più centrocampista, potrebbe fare tranquillamente la mezzala. Ha capacità d’inserimento, capisce i tempi di gioco ed è bravo vicino alla porta avversaria. Brahim Diaz, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 ottobre 2021) Domenico, ex centrocampista di, in un’ intervista a la Gazzeta dello Sport ha detto la sua sulla sfida di questa sera Domenico, ex centrocampista di, in un’ intervista a La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulla sfida di questa sera al Gewiss Stadium, con un focus specifico sue Matteole sue parole:– «Sono due giocatori molto diversi.è molto più centrocampista, potrebbe fare tranquillamente la mezzala. Ha capacità d’inserimento, capisce i tempi di gioco ed è bravo vicino alla porta avversaria., ...

