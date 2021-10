Vaccino antinfluenzale e anti Covid insieme: via libera del ministero (Di sabato 2 ottobre 2021) Sarà possibile vaccinarsi contemporaneamente contro il Covid e contro le influenze stagionali. Possibile anche sottoporsi a Vaccino contro Sars e altri vaccini ma nel caso dei «vivi attenuati» occorre attendere 14 giorni tra una somministrazione e l’altra Leggi su corriere (Di sabato 2 ottobre 2021) Sarà possibile vaccinarsi contemporaneamente contro ile contro le influenze stagionali. Possibile anche sottoporsi acontro Sars e altri vaccini ma nel caso dei «vivi attenuati» occorre attendere 14 giorni tra una somministrazione e l’altra

Advertising

Corriere : Vaccino antinfluenzale e anti Covid insiemeVia libera del ministero - HuffPostItalia : Via libera alla somministrazione del vaccino anti-Covid con l'antinfluenzale - Adnkronos : #VaccinoCovid e antinfluenzale, c’è l’ok per farli insieme: la circolare. - Frances43716855 : @Crypto_Mullet @Alessan32300041 @fattoquotidiano Dura 3 anni? Quindi il vaccino antinfluenzale non esiste? 3 5 anni… - Dome689 : RT @Open_gol: Il ministero della Salute invita a programmare la doppia somministrazione «nel rispetto delle norme di buona pratica vaccinal… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino antinfluenzale Vaccino contro Covid e antinfluenzale, ok a somministrazione concomitante ROMA - Via libera alla somministrazione concomitante del vaccino Covid - 19 e di quello antinfluenzale. È quanto prevede una circolare del ministero della Salute. 'In considerazione dell'avvicinarsi della campagna di vaccinazione anti - influenzale, è ...

Vaccino antinfluenzale e anti Covid insieme, via libera dal ministero Via libera alla somministrazione concomitante del vaccino Covid - 19 e del vaccino antinfluenzale. Lo prevede la bozza di circolare "Intervallo temporale tra la somministrazione dei vaccini anti - SARS - CoV - 2/COVID - 19 e altri vaccini" inviata a enti e Regioni dal ...

Vaccini, ok a somministrazione anti Covid insieme ad antinfluenzale: la bozza della circolare del Ministero Il Fatto Quotidiano I vaccini anti-covid e antinfluenzale insieme? Si possono fare ROMA. Via libera alla somministrazione concomitante del vaccino Covid-19 e del vaccino antinfluenzale. Lo prevede la bozza di circolare "Intervallo temporale tra la somministrazione dei vaccini ...

Vaccino Covid insieme a influenza, è arrivato il via libera Una circolare del ministero autorizza il vaccino contro Covid-19 insieme a quello contro l'influenza stagionale (e non solo) ...

ROMA - Via libera alla somministrazione concomitante delCovid - 19 e di quello. È quanto prevede una circolare del ministero della Salute. 'In considerazione dell'avvicinarsi della campagna di vaccinazione anti - influenzale, è ...Via libera alla somministrazione concomitante delCovid - 19 e del. Lo prevede la bozza di circolare "Intervallo temporale tra la somministrazione dei vaccini anti - SARS - CoV - 2/COVID - 19 e altri vaccini" inviata a enti e Regioni dal ...ROMA. Via libera alla somministrazione concomitante del vaccino Covid-19 e del vaccino antinfluenzale. Lo prevede la bozza di circolare "Intervallo temporale tra la somministrazione dei vaccini ...Una circolare del ministero autorizza il vaccino contro Covid-19 insieme a quello contro l'influenza stagionale (e non solo) ...