Torino - Juventus Live 0 - 0: cominciato il derby della Mole, Juventus bene nei primi minuti poi cresciuti i granata (Di sabato 2 ottobre 2021) Finisce il primo round del primo derby torinese con la Juventus che, dopo i primi minuti in cui è andata vicina al vantaggio con Kean e per due volte con McKennie, negli ultimi 20 minuti ha sofferto ... Leggi su globalist (Di sabato 2 ottobre 2021) Finisce il primo round del primotorinese con lache, dopo iin cui è andata vicina al vantaggio con Kean e per due volte con McKennie, negli ultimi 20ha sofferto ...

Advertising

OptaPaolo : 0 - La Juventus non ha effettuato neanche un tiro nello specchio in un primo tempo di Serie A contro il Torino per… - juventusfc : 46’ | Si riparte! Insieme, ragazzi, per questo secondo tempo! ?? ?? LIVE MATCH ? - TuttoMercatoWeb : ? 'Uccideteli': così i tifosi del #Torino in vista del derby con la #Juventus #derbydellamole - 8cMLeti : RT @aboutgaia: consiglio torino-juventus al posto della melatonina per dormire - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - TORINO-JUVENTUS 0-0 - Non si sblocca il risultato, Allegri pensa a come cambiare l'incontro -