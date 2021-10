“Soprattutto Bonucci…”: la rivelazione di Allegri dopo il derby (Di sabato 2 ottobre 2021) Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ per commentare la vittoria sul Torino nel derby. “Dobbiamo migliorare il palleggio, nel primo tempo siamo rimasti un po’ sui binari. Kean è migliorato nel finale, ma all’inizio abbiamo perso troppo palle sulle diagonali. Locatelli? Si è inserito bene, ha tanti margini di miglioramento. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 2 ottobre 2021) Massimiliano, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ per commentare la vittoria sul Torino nel. “Dobbiamo migliorare il palleggio, nel primo tempo siamo rimasti un po’ sui binari. Kean è migliorato nel finale, ma all’inizio abbiamo perso troppo palle sulle diagonali. Locatelli? Si è inserito bene, ha tanti margini di miglioramento. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

