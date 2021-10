Pisa, D’Angelo: “Reggina squadra ostica. Lucca fondamentale per chiuderla” (Di sabato 2 ottobre 2021) Le dichiarazioni del tecnico della formazione toscana al termine della sfida vinta per due reti a zero contro la Reggina Leggi su mediagol (Di sabato 2 ottobre 2021) Le dichiarazioni del tecnico della formazione toscana al termine della sfida vinta per due reti a zero contro la

Advertising

tobiamc : RT @TgrRaiToscana: #Calcio Vola il Pisa in testa alla classifica di @Lega_B con 19 punti, allungando ancora sulle inseguitrici. 6 vittoria… - psb_original : Pisa-Reggina, D'Angelo: 'Risultato positivo in una gara molto complicata, ma sono diverse gli aspetti che possiamo… - m_bufalino : D’Angelo, Beruatto e Leverbe commentano Pisa-Reggina - Rox1695 : Pisa Reggina 2-0 Sette partite, sei vittorie, un pareggio a Parma. Ancora primi, ancora imbattuti. Il maxi tricolor… - sportli26181512 : Pisa-Reggina 2-0: Preziosa vittoria per il Pisa. La squadra di Luca D'Angelo ha sconfitto sul proprio terreno la Re… -

Ultime Notizie dalla rete : Pisa D’Angelo Pisa, D'Angelo: “Andamento ottimo” Tutto B