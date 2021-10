MotoGP | Marquez | “Gara lunga | difficile gestire buche ed energia”

(Di sabato 2 ottobre 2021) “Sono contento per la prima fila perché sul giro secco sto facendo tanta fatica. È la prima volta nella stagione, mi aspettavo la Ducati molto forte anche se mi aspettavo un’altra rossa in pole. La, saràed: fisicamente su questo circuito ci vuole molto“. Così Marc, ai microfoni di Sky Sport, dopo il terzo posto nelle qualifiche GP delle Americhe diin sella alla Honda. SportFace.

Marcha ottenuto il miglior tempo anche nella seconda sessione delle libere del GP delle Americhe, classe. Il pilota Honda ha fermato il cronometro sul 2'04"164, dando un distacco di 15 ...: 'Ridurre i warning potrebbe essere una buona soluzione per la sicurezza'. La lotta al ... Nel GP di San Marino è salito per la prima volta sul podio inBastianini : 'Il circuito è ...Su pista umida bagnata dalla pioggia, il migliore delle FP1 è lo specialista di Austin Marc Marquez, davanti alle Ducati di Jack Miller e Johann Zarco ...Le due Yamaha Petronas di Valentino Rossi e Andrea Dovizioso sono rispettivamente al quindicesimo e diciassettesimo posto Nei primi dieci e in Q2 anche Pecco Bagnaia, che fatica rispetto alle ultime u ...