Mondiale ogni due anni, ct Serbia: «Il calcio non è pallavolo o basket» (Di sabato 2 ottobre 2021) Stojkovic, ct della Serbia, ha espresso le proprie considerazioni sulla possibilità di disputare il Mondiale ogni due anni Dragan Stojkovic, commissario tecnico della Serbia, ha espresso le proprie considerazioni sulla possibilità di disputare il Mondiale ogni due anni. «L’idea viene da Arsene Wenger, un mio caro amico, ma io non sono d’accordo con lui. Cosa succederebbe all’Europeo? E’ una competizione che va tenuta perché forse è anche meglio del Mondiale. Il calcio non è la pallavolo o il basket. Il sistema attuale non va toccato, bisogna tenere conto della condizione fisica dei calciatori che non sono robot e hanno bisogno di riposo. Se si giocasse ogni due ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 ottobre 2021) Stojkovic, ct della, ha espresso le proprie considerazioni sulla possibilità di disputare ildueDragan Stojkovic, commissario tecnico della, ha espresso le proprie considerazioni sulla possibilità di disputare ildue. «L’idea viene da Arsene Wenger, un mio caro amico, ma io non sono d’accordo con lui. Cosa succederebbe all’Europeo? E’ una competizione che va tenuta perché forse è anche meglio del. Ilnon è lao il. Il sistema attuale non va toccato, bisogna tenere conto della condizione fisica dei calciatori che non sono robot e hanno bisogno di riposo. Se si giocassedue ...

