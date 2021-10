LIVE – Brindisi-Sassari 84-72, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 2 ottobre 2021) La DIRETTA testuale di Happy Casa Brindisi-Banco di Sardegna Sassari, sfida valida per la seconda giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Il PalaPentassuglia riaccoglie i tifosi, che cercheranno di spingere la formazione di casa alla vittoria dopo la sconfitta per soli due punti all’esordio. Da canto loro, anche gli ospiti arrivano da una partita decisa per soli due punti, ma con il RISULTATO opposto, avendo Sassari vinto contro Pesaro. L’appuntamento con l’inizio della partita è fissato per le ore 20:00 di sabato 2 ottobre, con Sportface che vi terrà compagnia con aggiornamenti continui su quanto accade in campo. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E ... Leggi su sportface (Di sabato 2 ottobre 2021) Latestuale di Happy Casa-Banco di Sardegna, sfida valida per la seconda giornata dellaA1di. Il PalaPentassuglia riaccoglie i tifosi, che cercheranno di spingere la formazione di casa alla vittoria dopo la sconfitta per soli due punti all’esordio. Da canto loro, anche gli ospiti arrivano da una partita decisa per soli due punti, ma con ilopposto, avendovinto contro Pesaro. L’appuntamento con l’inizio della partita è fissato per le ore 20:00 di sabato 2 ottobre, con Sportface che vi terrà compagnia con aggiornamenti continui su quanto accade in campo. COME VEDERE LA PARTITA INCOME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E ...

