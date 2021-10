Inzaghi | “Vittoria molto sofferta I quattro cambi? Serviva un impulso alla squadra”

(Di sabato 2 ottobre 2021) Simone, tecnico dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo in rimonta sul campo del Sassuolo:“L’episodio di Handanovic? Ha fatto una partita strepitosa, ho sentito parole inadatte negli ultimi giorni su un portiere straordinario. La decisione di Pairetto mi sembra corretta in quell’occasione.Ihanno dato la svolta? E’ stata una partita complicata, abbiamo sofferto. Nel primo tempo loro hanno fatto meglio di noi, ma anche prima deiho visto unacon voglia di reagire.Primo tempo peggiore della stagione? No, penso di no. Ricordiamoci sempre che ci sono degli avversari dall’altra parte con ottimi giocatori e un ottimo allenatore. Ci stava soffrire i loro giocatori offensivifastidiosi, poi penso che abbiamo meritato la ...

Simonefinisce in copertina dopo lacol Sassuolo: i suoi cambi sono stati decisivi. "Il Sassuolo ha fatto meglio di noi primo tempo, nella ripresa, anche prima dei cambi, avevo visto una ...Decisivi i cambi dinella ripresa : "Siamo entrati in campo per fare la differenza e per ... Questaè fondamentale". L'ultimo nuovo acquisto interista con sei gol nelle prime sette ...Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter che ha battuto in rimonta il ... ha saputo soffrire e nel secondo tempo ha meritato la vittoria”. I 4 cambi insieme? “Giocando ogni 3 giorni avevo bisogno di farli.L'importanza della vittoria prima della sosta e la capacità di soffrire: Simone Inzaghi accoglie così il successo al Mapei Stadium, e nel postpartita a Sky Sport il tecnico dell'Inter analizza così la ...