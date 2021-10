Covid oggi Sicilia, 410 contagi e 7 morti: bollettino 2 ottobre (Di sabato 2 ottobre 2021) Sono 410 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 2 ottobre in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati altri 7 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 6.970 tamponi molecolari e 8.933 antigenici. Sono 55 le terapie intensive occupate, 6 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 841 guariti. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi 289 a Messina, 74 a Catania, 17 a Palermo, 13 sia ad Agrigento che a Caltanissetta, 3 a Siracusa e 1 a Ragusa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 ottobre 2021) Sono 410 i nuovida Coronavirusin, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati altri 7. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 6.970 tamponi molecolari e 8.933 antigenici. Sono 55 le terapie intensive occupate, 6 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 841 guariti. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi 289 a Messina, 74 a Catania, 17 a Palermo, 13 sia ad Agrigento che a Caltanissetta, 3 a Siracusa e 1 a Ragusa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

