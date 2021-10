Vasco Rossi a Napoli nel 2022, 5 nuove date negli stadi (Di venerdì 1 ottobre 2021) Vasco Rossi a Napoli nel 2022: il concerto fa parte dei 5 nuovi appuntamenti annunciati oggi sui social. Il 7 giugno 2022 il Blasco si esibirà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, ex stadio San Paolo, per una grande festa. Lo annuncia personalmente ai fan comunicando la sua “notizia bomba” pronta ad esplodere. Alla tournée già annunciata, in programma per il 2020 e rimandata al 2021 e poi al 2022, si aggiungono nuovi spettacoli per porteranno la musica di Vasco Rossi in 5 dei principali stadi della penisola. Notizia bomba Prolunghiamo la FESTA … con 5 nuove date… 07 Giugno 2022 ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 1 ottobre 2021)nel: il concerto fa parte dei 5 nuovi appuntamenti annunciati oggi sui social. Il 7 giugnoil Blasco si esibirà alloo Diego Armando Maradona di, exo San Paolo, per una grande festa. Lo annuncia personalmente ai fan comunicando la sua “notizia bomba” pronta ad esplodere. Alla tournée già annunciata, in programma per il 2020 e rimandata al 2021 e poi al, si aggiungono nuovi spettacoli per porteranno la musica diin 5 dei principalidella penisola. Notizia bomba Prolunghiamo la FESTA … con 5… 07 Giugno...

Ultime Notizie dalla rete : Vasco Rossi √ Vasco Rossi: 'Mi dissocio da quello che dice Red Ronnie, ma...' "Le divergenze non fermano la tradizione", mette le mani avanti Vasco Rossi. Le divergenze in questione sono quelle con Red Ronnie su tutto ciò che ha a che fare con l'emergenza epidemiologica. La tradizione, invece, è quella che da sempre vede il rocker di Zocca ...

Musica: Vasco,divergenze abissali ma racconto disco a Red Ronnie "Ve lo anticipo…racconterò il mio prossimo disco a Red Ronnie... Le divergenze (abissali) non fermano la tradizione". Così, sulla sua pagina Facebook e su quella Instagram, Vasco Rossi annuncia ai suoi fans e followers il consueto appuntamento con il conduttore televisivo per la presentazione del nuovo album - in questo caso 'Siamo qui', in uscita il 12 novembre prossimo ...

