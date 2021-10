RB Lipsia-VfL Bochum | pronostico e possibili formazioni

(Di venerdì 1 ottobre 2021) L’RBspera di riprendersi da un’altra delusione della Champions League a metà settimana quando tornerà all’azione della Bundesliga contro il VfLalla Red Bull Arena sabato 2 ottobre. I padroni di casa cercheranno di ripetere la loro grande vittoria in campionato lo scorso fine settimana, contro i loro neopromossi che hanno faticato ad adattarsi alla vita nella massima serie tedesca. Il calcio di inizio di RB-VfLè previsto alle 18:30. Prepartita RB-VfL: a che punto sono le due squadre? RBDopo che Christopher Nkunku ha continuato la sua ottima forma recente con un gol al quinto minuto nella sfida di Champions League di martedì in casa contro il Club Brugge, ilsi aspetta una vittoria ...

Ultime Notizie dalla rete : Lipsia VfL

Sports Mole anticipa lo scontro di sabato in Bundesliga tra RB Leipzig e VfL Bochum, inclusi pronostici, notizie sulla squadra e possibili formazioni. RB Leipzig spera di riprendersi da un'altra delus ...Sports Mole anticipa lo scontro di sabato in Bundesliga tra RB Leipzig e Hertha Berlin, inclusi pronostici, notizie sulla squadra e possibili formazioni. L'RB Leipzig cercherà di iniziare la stagione ...