“Professori emeriti” | il riconoscimento a 5 illustri docenti “emeriti” per l’alto rilievo dell’attività didattica

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Bergamo. Grande partecipazione, giovedì 30 settembre in Aula Magna in Sant’Agostino, alla cerimonia di conferimento del titolo di “professoressa emerita” e “professore emerito” a cinquedell’Università degli studi di Bergamo: Emanuela Casti, Roberto Colombi, Angela Locatelli, Angelo Renoldi e Gianfranco Rusconi. Presenti, al conferimento dei titoli, il Rettore Remo Morzenti Pellegrini, il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione, prof. Matteo Kalchschmidt, la Direttrice del Dipartimento di Scienze Aziendali, prof.ssa Giovanna Zanotti e la Direttrice del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, prof.ssa Rossana Bonadei. Alla cerimonia hanno partecipato anche i familiari degli insigniti e numerosidei dipartimenti ai quali afferivano i ...

