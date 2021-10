Parigi-Roubaix 2021 | l’Italia si affida a Colbrelli | Trentin e Moscon Ultimo successo nel secolo scorso

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Torna dopo due anni e mezzo (stop forzato causa Covid) la, domenica si correrà l’Inferno del Nord, la Classica Monumento completamente pianeggiante, ma tra le più dure da affrontare con i suoi tratti in pavé. Questa lunga pausa ha distanziato ancor di più l’azzurro nel Velodromo, che ormai risale al, quando Andrea Tafi si impose nel 1999.va a caccia del quattordicesimo trionfo nella corsa transalpina. La carta più importante da giocare non può che essere quella timbrata Sonny. La condizione dell’uomo della Bahrain-Merida è eccellente, la maglia di campione d’Europa sulle spalle può essere uno stimolo in più e c’è da riscattare assolutamente un Mondiale che non è andato come si aspettava. ...