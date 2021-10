L’orologio del duomo di Monreale tornerà a funzionare, via ai lavori (FOTO) (Di venerdì 1 ottobre 2021) L’orologio del duomo di Monreale tornerà a indicare l’ora. Tuam Nescis, (Non conosci la tua ora) si legge sul grande orologio che si trova nella torre normanna e che dopo 70 anni tornerà a girare. Questa mattina la ditta incaricata ha provveduto a togliere una delle due lancette per la sua sistemazione. Non appena saranno terminati i lavori, il grande orologio bianco tonerà a girare. Ce lo conferma l’arciprete del duomo di Monreale, padre Nicola Gaglio. Finalmente L’orologio che domina piazza Vittorio Emanuele tornerà a ricordare l’ora ai Monrealesi. Basterà rivedere gli ingranaggi, che comunque sono ancora funzionanti e rimontare le lancette, poi i rintocchi saranno accompagnati di nuovo dal ... Leggi su monrealelive (Di venerdì 1 ottobre 2021)deldia indicare l’ora. Tuam Nescis, (Non conosci la tua ora) si legge sul grande orologio che si trova nella torre normanna e che dopo 70 annia girare. Questa mattina la ditta incaricata ha provveduto a togliere una delle due lancette per la sua sistemazione. Non appena saranno terminati i, il grande orologio bianco tonerà a girare. Ce lo conferma l’arciprete deldi, padre Nicola Gaglio. Finalmenteche domina piazza Vittorio Emanuelea ricordare l’ora aisi. Basterà rivedere gli ingranaggi, che comunque sono ancora funzionanti e rimontare le lancette, poi i rintocchi saranno accompagnati di nuovo dal ...

