Lo stallo tra la Commissione e Orbán, che sente aria di elezioni (Di venerdì 1 ottobre 2021) Come avevano anticipato ieri su Europa Ore 7, è stallo tra la Commissione europea e il governo di Viktor Orbán sul piano nazionale di ripresa e resilienza che dovrebbe permettere a Budapest di ottenere 7,2 miliardi di sussidi dal Recovery fund. La scadenza per il via libera della Commissione era stata prorogata di comune accordo alla fine di settembre. Ieri era l'ultimo giorno del mese. "Non c'è decisione oggi", ha detto un portavoce della Commissione: "Non siamo ancora nella posizione di concludere la valutazione" del piano ungherese. La risposta del governo Orbán è stata immediata e nel puro stile del premier ungherese. “Chiaramente discriminatorio”, ha detto il suo portavoce Zoltan Kovacs: “trattenere i fondi del Recovery plan è parte della campagna organizzata dal mainstream e ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 1 ottobre 2021) Come avevano anticipato ieri su Europa Ore 7, ètra laeuropea e il governo di Viktorsul piano nazionale di ripresa e resilienza che dovrebbe permettere a Budapest di ottenere 7,2 miliardi di sussidi dal Recovery fund. La scadenza per il via libera dellaera stata prorogata di comune accordo alla fine di settembre. Ieri era l'ultimo giorno del mese. "Non c'è decisione oggi", ha detto un portavoce della: "Non siamo ancora nella posizione di concludere la valutazione" del piano ungherese. La risposta del governoè stata immediata e nel puro stile del premier ungherese. “Chiaramente discriminatorio”, ha detto il suo portavoce Zoltan Kovacs: “trattenere i fondi del Recovery plan è parte della campagna organizzata dal mainstream e ...

Advertising

sigdominic : @belottiano @alicehernavdez @giovaknd @ilTheo Fatto a spadate tra cazzi con ricky martin e maluma, ora stallo alla messicana - FrancescoTedes2 : RT @1970Germano: L’impegno di #SantEgidio per la pace in #Centrafrica Nella sede della Comunità, due giorni di colloqui tra gli attori po… - valeria_frezza : RT @1970Germano: L’impegno di #SantEgidio per la pace in #Centrafrica Nella sede della Comunità, due giorni di colloqui tra gli attori po… - 1970Germano : L’impegno di #SantEgidio per la pace in #Centrafrica Nella sede della Comunità, due giorni di colloqui tra gli at… - ORepubblicano : Le tre principali proposte di legge, Infrastrutture, Riconciliazione e Bilancio, subiscono i veti incrociati tra pa… -