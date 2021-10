Indagine FAA | la Virgin Galactic potrà riprendere i voli spaziali

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Lacontinuare ad effettuare i propri. L’agenzia spaziale ha ricevuto l’autorizzazione dall’FAA, che aveva imposto il blocco deidopo una violazione dell’agenzia dopo il mancato rispetto dell’autorizzazione del controllo del traffico aereo risalente all’11 luglio del 2021. Adesso l’azienda di Richard Branson riprenderà la propria corsa verso lo spazio, cercando di crearsi una piccola fetta tra Space X di Musk e la Blue Origin di Bezos. (Photo by David Lienemann/Getty Images)La Federal Aviation Administration ha concesso allal’autorizzazione perdella SpaceShipTwo. Il via libera è arrivato dopo l’per una presunta violazione dell’autorizzazione ...

Cnr_Isof : RT @StartMagNews: La Faa autorizza #VirginGalactic a tornare in volo dopo l’indagine che ha costretto la società spaziale di Branson a post… - David_c05 : Virgin Galactic può tornare a volare: si è conclusa l'indagine dell'FAA e ora si guarda a Unity 23 - oknosureddit : Virgin Galactic può tornare a volare: si è conclusa l'indagine dell'FAA e ora si guarda a Unity 23 - gigibeltrame : Virgin Galactic può tornare a volare: si è conclusa l'indagine dell'FAA e ora si guarda a Unity 23 #digilosofia… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: La Faa autorizza #VirginGalactic a tornare in volo dopo l’indagine che ha costretto la società spaziale di Branson a post… -

Ultime Notizie dalla rete : Indagine FAA

Laha aperto un'formale l'11 agosto che si è conclusa con esito favorevole all' azienda aerospaziale di Richard Branson . Dall'analisi dellaè emerso che la VSS Unity ha ...... la Virgin Galactic potrà decollare di nuovo la conclusione di un'su una deviazione di ... La US Aviation Agency () ha annunciato di aver 'chiuso' l'inchiesta, dopo aver chiesto alla ...Con l’autorizzazione appena emessa dalla FAA, l’agenzia è adesso pronto a far partire la missione Unity 23 per la metà ottobre. L’indagine era arrivata dopo che il volo con a bordo Branson e altri tre ...RTX DAY, sabato 2 ottobre: NVIDIA e ASUS mettono a disposizione centinaia di Schede GeForce RTX serie 30 in selezionati punti vendita Mediaworld in tutta Italia.