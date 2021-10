I Talebani sotto attacco dei terroristi dell’ISKP

Leggi su formiche

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Negli ultimi giorni, l’agenzia media Amaq News, che propaganda le azioni dello Stato islamico, ha rivendicato due attacchi da parte(o Isis-K). La sigla, fino a qualche settimana fa nota solo agli addetti ai lavori, è diventa mainstream dopo l’enorme attentato in cui quasi duecento persone hanno perso la vita all’aeroporto di Kabul, mentre cercavano di imbarcarsi sugli aerei usati per evacuare cittadini stranieri e afghani dopo la presa del potere dei. ISKP sta per Islamic State Khorasan Province, la filiale nell’Asia centrale del gruppo che instituì il Califfato nel 2014: il cuore pulsante di questa provincia, che si estende su un territorio vasto seguendo i lineamenti della regione storica del Khorasan, è proprio in Afghanistan. E secondo diverse analisi sta aumentando le proprie attività. Il gruppo ispirato dal Califfo Abu Bakr al ...