Europa League, disordini a Marsiglia: 5 tifosi arrestati (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ancora disordini in Francia, questa volta in Europa League in occasione del match tra Olympique Marsiglia e Galatasaray al Velodrome. Sono cinque i tifosi arrestati, tre turchi e due francesi, e l’accusa nei loro confronti è di possesso e uso di congegni pirotecnici. Il capo della polizia del dipartimento Bocche del Rodano, da cui dipende il Marsiglia, si è dispiaciuto, in un tweet, che ci siano voluti “550 agenti di polizia per una partita di calcio. Tre di loro sono rimasti feriti, hanno il mio pieno sostegno“. L’incontro è stati interrotto per alcuni minuti poco prima della fine del primo tempo, quando sono stati lanciati petardi e fumogeni. Un fumogeno, in particolare, ha investito un addetto alla sicurezza e un altro ha raggiunto la curva nord del Velodrome, dove ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ancorain Francia, questa volta inin occasione del match tra Olympiquee Galatasaray al Velodrome. Sono cinque i, tre turchi e due francesi, e l’accusa nei loro confronti è di possesso e uso di congegni pirotecnici. Il capo della polizia del dipartimento Bocche del Rodano, da cui dipende il, si è dispiaciuto, in un tweet, che ci siano voluti “550 agenti di polizia per una partita di calcio. Tre di loro sono rimasti feriti, hanno il mio pieno sostegno“. L’incontro è stati interrotto per alcuni minuti poco prima della fine del primo tempo, quando sono stati lanciati petardi e fumogeni. Un fumogeno, in particolare, ha investito un addetto alla sicurezza e un altro ha raggiunto la curva nord del Velodrome, dove ...

